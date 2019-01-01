"Эмоционально и смело": Соцсети расхвалили сексуальный клип группы KAZKA

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KAZKA - ПАЛАЛА /instagram.com/kazka.band/

Популярная украинская группа KAZKA, выпускающая постепенно трек за треком из нового альбома NIRVANA, представила клип на композицию Палала (Горела), которая также войдет в пластинку. Режиссером видео стал Алан Бадоев.

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Новая музыкальна видеоработа стала самой откровенной и сексуальной в репертуаре группы. Она рассказывает про страсть и про любовь, которым невозможно противиться. Как заявляют сами музыканты, красная нить, которой есть место в клипе, помогает отыскать себя и не стесняться собственных чувств.

Зрители отозвались крайне положительно о новой работе группы, написав в комментариях, что пересмотрели ее по нескольку раз, назвали ее сильной, а также подчеркнули, что она эмоциональная и очень смелая. Фанаты также отметили, что клип не оставит равнодушным никого, а некоторые заявили, что украинская музыка все больше и больше развивается.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип KAZKA - Палала набрал 720 тысяч просмотров, 10 тысяч лайков и 2 тыс дизлайков, заняв 14-ое место в трендах YouTube.

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