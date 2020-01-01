Кинопремьеры: Доктор Дулиттл и хоррор с Кристен Стюарт

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Кинопремьеры недели /Flickr

Новых фильмов в прокате на этой неделе не так уж и много, однако все они заслуживают внимания, как минимум, из-за своего размаха и актерских составов. Так что уже с 9-го января можно увидеть многообещающие новинки во всех кинотеатрах страны.

Удивительное путешествие доктора Дулиттла

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После расставания с киновселенной Marvel Роберт Дауни-младший пустился в дальнейший творческий путь. И на этот раз он перевоплотился в необычного доктора-ветеринара, который умеет общаться с животными. Ему предстоит отправиться в долгое и увлекательное путешествие на мифический остров, чтобы найти лекарство для королевы.

Под водой

Новый экшен-хоррор с Кристен Стюарт, которую кинокритики признали лучшей актрисой 2010-ых. В центре сюжета - исследователи, отправившиеся на месяц на дно океана. И их станция оказалась повреждена, а это значит, что теперь они должны будут пройти под водой восемь километров, чтобы спастись.

Гламурный бизнес

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Мэл Пейдж и Миа Картер - это подруги и бизнес-партнерши, который открыли косметическую компанию и живут на полную катушку, имея даже огромные долги. Но однажды в их дело хочет вложиться одна женщина. Но есть один нюанс - ей нужна вся власть.

Ранее сообщалось о том, что церемония вручения Оскара-2020 снова пройдет без ведущего