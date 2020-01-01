Церемония вручения Оскара-2020 снова пройдет без ведущего

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Оскар-2020 /Getty Images

В 2019-ом году впервые за много лет церемония вручения премии Оскар прошла без ведущего. Не смотря на такие кардинальные изменения, это пошло на пользу торжественному событию, поэтому в этом году Американская киноакадемия снова обойдется без него.

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Год назад друг друга на сцене объявляли различные кинозвезды, а все это действие было разбавлено музыкальными и прочими номерами. Церемонию Оскар-2019 должен был провести актер и комик Кевин Харт, однако от его помощи организаторы вынуждены были отказаться из-за гомофобных твитов.

В итоге церемония собрала у экранов 29,6 млн зрителей, тогда как в 2018-ом, где вел вручение Джимми Киммел, смотрело 26,5 млн человек - это был самый низкий рейтинг в истории Оскара.

Напомним, церемония вручения премий Оскар-2020 пройдет уже 10-го февраля.

Ранее сообщалось о том, что американские кинокритики выбрали лучший фильм 2019 года