План действий на уикенд: Ляпис 98, Вагоновожатые и рок-баллады

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План действий на уикенд /facebook.com/lyapis98

Как провести свои выходные, решать только вам, но мы точно знаем, что оторваться, отдохнуть, наполниться энергией и эмоциями можно на тех мероприятиях, которые пройдут в Киеве. Большие концерты, шоу, спектакли - все это может скрасить вечер субботы или воскресенья!

СБПЧ

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Самое Большое Простое Число отправляются в большой тур с кучей городов, где будет настоящий отрыв. Эти ребята записали новый альбом и будут его презентовать в Киеве уже в субботу, снова совмещая фанковую гитару, хип-хоп, шикарный вокал, электронщину с грувом и психоделику.

Bel Etage (ул. Шота Руставели, 16А). 14 декабря, 19:00. Цена: от 600 гривен.

СБПЧ /facebook.com/events/733537623736260/

Поезд Одесса-мама

Нашумевший спектакль с Русланой Писанкой, Олегом Филимоновым и Виктором Андриенко снова возвращается на киевскую сцену. Роскошная истинная украинка, маменькин сынок и закомплексованный взрослый мужчина встретятся в одном купе. И кто его знает, к чему все это приведет.

Центральный дом офицеров ВСУ (ул. Грушевского, 30/1). 14 декабря, 19:00. Цена: от 150 гривен.

Поезд Одесса-мама /facebook.com/events/729023557574442/

Большой украинский стендап

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Последнее большое шоу в этом году с ведущим Андреем Шабановым, где будет много отечественного юмора и выступят классные комики. Здесь гарантирована дружеская атмосфера и качественный отдых со смехом.

ATLAS (ул. Сечевых Стрельцов, 37-41). 14 декабря, 19:00. Цена: от 250 гривен.

Стендап /facebook.com/events/498940667368997/

Ляпис 98

Та самая группа, которая не нуждается в представлении, снова собирает один из самых больших клубов столицы с концертом, который называется Всем девчонкам нравится. И если вам знакома эта цитата, значит нужно идти на это шоу, где будут все главные хиты Ляписов, которые тысячи человек будут петь в унисон.

Stereo Plaza (пр. Лобановского, 119). 15 декабря, 19:00. Цена: от 799 гривен.

Всем девчонкам нравится /facebook.com/events/1178795782321704/

Вагоновожатые

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Чуть ли главная группа украинского андеграунда снова вместе, чтобы порвать зал в щепки! Они приготовили новую концертную программу с уже полюбившимися и свежими треками, а все их выступления непредсказуемы и очень круты.

Bel Etage (ул. Шота Руставели, 16А). 15 декабря, 19:00. Цена: от 500 гривен.

Вагоновожатые /facebook.com/events/672343619916089/

Виртуозы Киева играют рок-баллады

Лучший независимый оркестр страны в это воскресенье сыграет невероятные композиции в авторских аранжировках. В их репертуаре треки U2, Queen, Sting, Aerosmith, Scorpions, Depeche Mode, Metallica, The Rolling Stones, Nirvana, Led Zeppelin, Deep Purple.

Октябрьский дворец (Аллея Героев Небесной Сотни, 1). 15 декабря, 19:00. Цена: от 240 гривен.

Виртуозы Киева /facebook.com/events/2331280617186582/

Ранее сообщалось о том, что Тина Кароль и Юлия Санина порвали тренды YouTube новым клипом