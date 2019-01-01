План действий на уикенд: Ляпис 98, Вагоновожатые и рок-баллады
Как провести свои выходные, решать только вам, но мы точно знаем, что оторваться, отдохнуть, наполниться энергией и эмоциями можно на тех мероприятиях, которые пройдут в Киеве. Большие концерты, шоу, спектакли - все это может скрасить вечер субботы или воскресенья!
СБПЧ
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Самое Большое Простое Число отправляются в большой тур с кучей городов, где будет настоящий отрыв. Эти ребята записали новый альбом и будут его презентовать в Киеве уже в субботу, снова совмещая фанковую гитару, хип-хоп, шикарный вокал, электронщину с грувом и психоделику.
Bel Etage (ул. Шота Руставели, 16А). 14 декабря, 19:00. Цена: от 600 гривен.
Поезд Одесса-мама
Нашумевший спектакль с Русланой Писанкой, Олегом Филимоновым и Виктором Андриенко снова возвращается на киевскую сцену. Роскошная истинная украинка, маменькин сынок и закомплексованный взрослый мужчина встретятся в одном купе. И кто его знает, к чему все это приведет.
Центральный дом офицеров ВСУ (ул. Грушевского, 30/1). 14 декабря, 19:00. Цена: от 150 гривен.
Большой украинский стендап
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Последнее большое шоу в этом году с ведущим Андреем Шабановым, где будет много отечественного юмора и выступят классные комики. Здесь гарантирована дружеская атмосфера и качественный отдых со смехом.
ATLAS (ул. Сечевых Стрельцов, 37-41). 14 декабря, 19:00. Цена: от 250 гривен.
Ляпис 98
Та самая группа, которая не нуждается в представлении, снова собирает один из самых больших клубов столицы с концертом, который называется Всем девчонкам нравится. И если вам знакома эта цитата, значит нужно идти на это шоу, где будут все главные хиты Ляписов, которые тысячи человек будут петь в унисон.
Stereo Plaza (пр. Лобановского, 119). 15 декабря, 19:00. Цена: от 799 гривен.
Вагоновожатые
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Чуть ли главная группа украинского андеграунда снова вместе, чтобы порвать зал в щепки! Они приготовили новую концертную программу с уже полюбившимися и свежими треками, а все их выступления непредсказуемы и очень круты.
Bel Etage (ул. Шота Руставели, 16А). 15 декабря, 19:00. Цена: от 500 гривен.
Виртуозы Киева играют рок-баллады
Лучший независимый оркестр страны в это воскресенье сыграет невероятные композиции в авторских аранжировках. В их репертуаре треки U2, Queen, Sting, Aerosmith, Scorpions, Depeche Mode, Metallica, The Rolling Stones, Nirvana, Led Zeppelin, Deep Purple.
Октябрьский дворец (Аллея Героев Небесной Сотни, 1). 15 декабря, 19:00. Цена: от 240 гривен.
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