Мосты и Выдубичи: Рэпер Stormzy выпустил клип, снятый в Киеве

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STORMZY - AUDACITY (feat. HEADIE ONE) /Скриншот с YouTube

Знаменитый британский рэп-исполнитель Stormzy выпустил на своем YouTube-канале свежий клип на трек Audacity, записанный вместе с Headie One. Примечательно то, что видеоработа артистов была снята в Киеве.

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В ролике рэпер появился на огромном тягаче, который едет по столичным мостам. Кроме этого, в клипе можно увидеть стройки и промзоны, находящиеся на Выдубичах, а также различные трюки на мотоциклах и огненные эффекты. В производстве музыкального видео принимала участие украинская команда 2332 Films.

Клип STORMZY - AUDACITY (feat. HEADIE ONE) уже набрал более 1,3 миллиона просмотров, 89 тысяч лайков и 1 тысячу дизлайков на YouTube.

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