Чоткий Паца взорвали YouTube пародией, посвященной поколению Z

Поделись







Чоткий Паца - Комета /Скриншот с YouTube

Популярные украинские блогеры из проекта Чоткий Паца выпустили новую видеопародию, которая уже попала на лидирующие позиции в тренды украинского YouTube. На этот раз они представили собственную версию популярных песни и клипа JONY - Комета.

Читай также: Потап, Полякова и Винник взорвали YouTube клипом к Безумной Свадьбе 2

По сюжету музыкального видео двое космонавтом отправились искать новые земли, а на нашей планете в это время отключился весь интернет, без которого может кардинально измениться и подпортиться жизнь многих людей. Таким образом, авторы посвятили новую работу поколению Z и интернета, пофантазировав, к чему бы привели перемены.

Пародия Чоткого Паца на JONY - Комета за сутки набрала более 650 тысяч просмотров, 96 тыс лайков и 3 тысячи дизлайков. Клип занял 2-ое место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Иван Дорн растрогал Сеть душевной песней с киевским рэпером