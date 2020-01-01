В Киеве заметили Жан-Клода Ван Дамма

Известный голливудский актер участвовал в съемках, которые проходили на улице Дьяченко.

Поделись







Жан-Клод Ван Дамм в Бортничах на съемках фильма /Maksym Kobets/facebook

В Бортничах (Дарницкий район) проходили съемки украинского фильма "Последний наемник" для компании Netflix. Об этом сообщил пользователь Facebook Максим Кобец, опубликовав несколько фотографий.

Кинорежиссеры для съемок выбрали локацию по улице Дьяченко. Муниципальная охрана перекрыла все улицы вокруг домов и запретили делать какую-либо фото- и видеосъемку, угрожая судебными разбирательствами с компанией.

Читай также: Названы самые популярные сериалы от Netflix

По словам местных жителей, за сутки до съемок кипели подготовительные и ремонтные работы: убирались вывески, менялись таблички с адресами, перекрашивались фасады зданий.

Не смотря на запрет, очевидцы снимали актера с собственных балконов.

Читай также: Netflix выпустит свой самый дорогой фильм: Кто его снимет

Ранее сообщалось, что съемки нового комедийного боевика в Украине продлятся до осени. Часть съемок фильма "Последний наемник" будут проходить в Киеве, а другая — в Париже. По сюжету все действия фильма происходят во Франции.

Жан-Клод Ван Дамм исполнит роль бывшего агента секретной службы, который должен вернуться во Францию, когда правительство ошибочно обвинило его сына в незаконной торговле оружием и наркотиками.