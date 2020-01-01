Netflix выпустит свой самый дорогой фильм: Кто его снимет
На новинку сервис потратит 200 миллионов долларов
Netflix/Flickr
Стриминговый сервис Netflix выделит 200 миллионов долларов на свой новый фильм, который, таким образом, станет самым дорогим для них. Он называется Серый человек. Об этом сообщает DigitalSpy.
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Главные роли в ленте сыграют Райан Гослинг и Крис Эванс, а поставят картину режиссеры Энтони и Джо Руссо, снявшие финальных Мстителей. Сюжет расскажет о наемном убийце и экс-сотруднике ЦРУ, а авторы обещают начать из этого фильма франшизу на уровне Бондианы.
К работе братья Руссо планируют приступить в 2021-ом году.
Ранее сообщалось о том, что у Netflix потребовали добавить дубляж и субтитры на украинском языке