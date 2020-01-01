Netflix выпустит свой самый дорогой фильм: Кто его снимет

Поделись







Netflix /Flickr

Стриминговый сервис Netflix выделит 200 миллионов долларов на свой новый фильм, который, таким образом, станет самым дорогим для них. Он называется Серый человек. Об этом сообщает DigitalSpy.

Читай также: Названы самые популярные фильмы от Netflix

Главные роли в ленте сыграют Райан Гослинг и Крис Эванс, а поставят картину режиссеры Энтони и Джо Руссо, снявшие финальных Мстителей. Сюжет расскажет о наемном убийце и экс-сотруднике ЦРУ, а авторы обещают начать из этого фильма франшизу на уровне Бондианы.

К работе братья Руссо планируют приступить в 2021-ом году.

Ранее сообщалось о том, что у Netflix потребовали добавить дубляж и субтитры на украинском языке