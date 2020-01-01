Названы самые популярные сериалы от Netflix

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Самые популярные сериалы от Netflix /Flickr

Издание Variety представило рейтинг самый популярных оригинальных сериалов от стримингового сервиса Netflix. Стоит отметить, что просмотр учитывался, если от начала запуска фильма или серии прошло хотя бы две минуты.

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Лидером списка стал первый сезон сериала Ведьмак, собравший у экранов 76 миллионов зрителей. На втором месте оказался четвертый сезон Бумажного Дома (65 млн), а на третьем - Король Тигров (64 млн).

Также в десятку самый популярных сериалов от Netflix попали второй сезон проекта Ты (54 млн), первый сезон Испытания соблазном (51 млн), первый сезон Я никогда не… (40 млн), первый сезон Космических войск (40 млн), первый сезон Пол - это лава (37 млн), первый сезон Слепой любви (30 млн), третий сезон Озарка (29 млн), а также третий сезон сериала Корона (21 млн).

Ранее сообщалось о том, что Netflix выпустит свой самый дорогой фильм