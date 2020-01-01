Netflix начал съемки нового боевика в Украине: В главной роли - Ван Дамм

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Netflix /flickr

Стриминговый сервис Netflix начал в Украине съемочный процесс нового комедийного боевика Последний наемник. Главные роли в нем исполнят Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на Facebook.

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"Львиная часть съемок пройдет в Киеве. Также будут снимать в Париже. По сюжету события будут разворачиваться во Франции. Среди главных актеров - Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов", - написал Ткаченко, подчеркнув, что съемки в столице Украины продлятся до осени.

Дата выхода фильма пока неизвестна.

Ранее сообщалось о том, что Netflix выпустит свой самый дорогой фильм