Актриса Лиа Мишель попала в скандал и лишилась контракта

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Лиа Мишель /Getty Images

Популярная актриса Лиа Мишель поддержала антирасистские движения и протесты в США, написав, что Джордж Флойд не заслуживает такой смерти, а подобные инциденты должны быть закончены. Но ее коллега по сериалу Хор Саманта Уэр поспешила обвинить ее в лицемерии.

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"Помнишь, как ты превратила в настоящий ад мои первые съемки с тобой? Ты даже говорила всем, что, если бы у тебя была возможность, ты бы изгадила мой парик… и прочие ужасные агрессивные вещи, которые заставили меня задаться вопросом по поводу карьеры в Голливуде", - заявила Уэр.

Подобные вещи о поведении Мишель вспомнила и другая актриса Хизер Моррис: "Было ли мне неприятно работать с Лиа? Очень, потому что она всегда относилась к другим людям с презрением, и за это ее стоит призвать к ответственности. Но вина за это лежит и на нас, поскольку мы позволяли этому происходить так долго".

В ответ Лиа Мишель заявила, что не помнит многих слов, которые сейчас ей приписывают, однако не стала отрицать, что ее поведение было неприемлемым. Она принесла извинения коллегам, заявив, что обязательно прислушается к критике.

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Однако, важно отметить, что американская компания по продаже пищевых наборов, с которыми Мишель сотрудничала, разорвала контракт с актрисой, прокомментировав, что они не приветствуют расизм и дискриминацию.

Ранее сообщалось о том, что Хью Джекмана затравили в Сети за высказывание о единстве копов и протестующих