Хью Джекмана затравили в Сети за высказывание о единстве копов и протестующих

Поделись







Хью Джекман /Getty Images

Популярный актер Хью Джекман тоже решил в соцсетях высказаться о протестах и беспорядках в США, начавшихся после смерти Джорджа Флойда. Однако он не публиковал популярных хэштегов и черных квадратов, а просто поделился снимком, на котором полицейских обнимает протестующих, подписав это словом единство.

Читай также: Эмма Уотсон поддержала протесты в США, но нарвалась на критику

Однако пользователи в соцсетях обрушили на актера негативную реакцию. Некоторые написали, что однажды такое фото было постановочным: "В прошлый раз, когда подобное фото стало популярным, оно было подстроено, а чернокожий ребенок и вся его семья были убиты".

Кроме этого, в Сети появились и другие высказывания в сторону Джекмана: "Ты вообще что-нибудь помнишь из фильмов о Людях Икс, в которых снимался?", "Уберите эту полицейскую пропаганду из моей ленты", "Помните, как коп застрелил Росомаху, потому что тот не мог бросить свои когти? Я помню", "Из-за тебя австралийцы выглядят придурками".

Напомним, что последним вышедшим фильмом с Хью Джекманом стал Безупречный.

Ранее сообщалось о том, что на Джона Кьюсака напала полиция во время протестов в США