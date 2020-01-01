"Были с дубинками": На Джона Кьюсака напала полиция во время протестов в США

Актер во время беспорядков снимал на телефон горящую машину

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Джон Кьюсак /Getty Images

Знаменитый голливудский актер Джон Кьюсак стал одним из числа звезд, вышедших на протесты в США. Однако пребывание на улице обернулось для него негативными последствиями. Об этом сообщает издание Deadline.

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По словам актера, он находился в Чикаго в эпицентре протестов, начавшихся после гибели Джорджа Флойда. Однако на него напали полицейские, которым не понравилось то, что он снимал на камеру горящий автомобиль.

"Они не хотели, чтобы я это делал, поэтому напали на меня. Полицейские были с дубинками, а также ударили по моему велосипеду", - признался Кьюсак.

Напомним, что последним вышедшим фильмом с участием Джона Кьюсака стал вестерн Не состарится 2019-го года.

Ранее сообщалось о том, что на протестах в США появились Бэтмен и Джокер