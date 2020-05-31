В гуще событий: На протестах в США появились Бэтмен и Джокер

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Бэтмен в Филадельфии /Скриншот

На протестах в США, вспыхнувших после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, участвующие заметили людей, одетых в костюмы героев кинокомиксов от DC. Видео и снимки с их участием уже появились в Сети.

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На опубликованных кадрах протестующие запечатлели Бэтмена. Человек в костюме Темного Рыцаря вышел на улицы Филадельфии в сопровождении оваций во время марша памяти Флойда. Известно, что данный костюм мужчина создал самостоятельно, вложив в него 13 тысяч долларов.

Кроме этого, в Лос-Анджелесе, где также происходят столкновения с правоохранителями, был замечен человек, переодевшийся в Джокера. Примечательно, что маску кинозлодея надевают протестующие и в других городах.

Man in Joker mask ignited a police squad car today in Chicago’s protest. Managed to capture a few pictures pic.twitter.com/JlCM4eBiWy — SVLSV TRVP (@ogsalsatrap) May 31, 2020

Ранее сообщалось о том, что звезда Сверхъестественного попал под обстрел во время беспорядков в США