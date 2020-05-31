Переключиться на мобильную версию

В гуще событий: На протестах в США появились Бэтмен и Джокер

Людей, в костюмах героев комиксов заметили в разных городах США
Поделись

Бэтмен в Филадельфии
Бэтмен в Филадельфии
/Скриншот

На протестах в США, вспыхнувших после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, участвующие заметили людей, одетых в костюмы героев кинокомиксов от DC. Видео и снимки с их участием уже появились в Сети.

Читай также: Лану Дель Рей раскритиковали за съемку протестующих в США

На опубликованных кадрах протестующие запечатлели Бэтмена. Человек в костюме Темного Рыцаря вышел на улицы Филадельфии в сопровождении оваций во время марша памяти Флойда. Известно, что данный костюм мужчина создал самостоятельно, вложив в него 13 тысяч долларов.

Кроме этого, в Лос-Анджелесе, где также происходят столкновения с правоохранителями, был замечен человек, переодевшийся в Джокера. Примечательно, что маску кинозлодея надевают протестующие и в других городах.

Ранее сообщалось о том, что звезда Сверхъестественного попал под обстрел во время беспорядков в США

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Протесты в США США Беспорядки в США убийство Джордж Флойд Бэтмен Джокер Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь