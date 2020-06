В гуще событий: На протестах в США появились Бэтмен и Джокер

На протестах в США, вспыхнувших после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, участвующие заметили людей, одетых в костюмы героев кинокомиксов от DC. Видео и снимки с их участием уже появились в Сети.

На опубликованных кадрах протестующие запечатлели Бэтмена. Человек в костюме Темного Рыцаря вышел на улицы Филадельфии в сопровождении оваций во время марша памяти Флойда. Известно, что данный костюм мужчина создал самостоятельно, вложив в него 13 тысяч долларов.

Кроме этого, в Лос-Анджелесе, где также происходят столкновения с правоохранителями, был замечен человек, переодевшийся в Джокера. Примечательно, что маску кинозлодея надевают протестующие и в других городах.

Lmao Joker had arrived at the Protest aswell things about to get messy #BlackLivesMatter #seattleprotest #LosAngelesProtest #torontoprotest pic.twitter.com/qCT4xzIAKQ