"Что с тобой не так?": Лану Дель Рей раскритиковали за съемку протестующих в США
Знаменитая певица Лана Дель Рей опубликовала у себя в Instagram видеозаписи, на которых запечатлела, как люди во время протестов в США взламывают магазины и выносят из них вещи. В итоге на нее обрушились с критикой подписчики, а сама она удалила запись.
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Как сообщает издание Fox News, интернет-пользователи призвали байкотировать творчество артистки. В частности, ее раскритиковали и другие знаменитости. Например, певица Кейлани отметила, что своими публикациями Дель Рей подвергает других демонстрантов людей опасности.
А исполнительница Тинаше оставила не менее эмоциональный комментарий: "Почему, *****, ты публикуешь мародерствующих людей на своей странице, буквально ЧТО С ТОБОЙ НЕ ТАК?!".
После того, как Лана Дель Рей удалила вышеупомянутое видео со своей страницы, она опубликовала новое. На нем запечатлен чернокожий мужчина, на обгоревшей машине, в руках у которого находится плакат с надписью Нет правосудия - Нет мира. В этот раз певица убрала возможность оставлять комментарии под публикацией.
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