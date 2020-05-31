"Что с тобой не так?": Лану Дель Рей раскритиковали за съемку протестующих в США

Поделись







Лана Дель Рей /Getty Images

Знаменитая певица Лана Дель Рей опубликовала у себя в Instagram видеозаписи, на которых запечатлела, как люди во время протестов в США взламывают магазины и выносят из них вещи. В итоге на нее обрушились с критикой подписчики, а сама она удалила запись.

Читай также: Звезда Сверхъестественного попал под обстрел во время беспорядков в США

Как сообщает издание Fox News, интернет-пользователи призвали байкотировать творчество артистки. В частности, ее раскритиковали и другие знаменитости. Например, певица Кейлани отметила, что своими публикациями Дель Рей подвергает других демонстрантов людей опасности.

А исполнительница Тинаше оставила не менее эмоциональный комментарий: "Почему, *****, ты публикуешь мародерствующих людей на своей странице, буквально ЧТО С ТОБОЙ НЕ ТАК?!".

После того, как Лана Дель Рей удалила вышеупомянутое видео со своей страницы, она опубликовала новое. На нем запечатлен чернокожий мужчина, на обгоревшей машине, в руках у которого находится плакат с надписью Нет правосудия - Нет мира. В этот раз певица убрала возможность оставлять комментарии под публикацией.

Ранее сообщалось о том, что Хилари Дафф обвинили в секс-торговле детьми