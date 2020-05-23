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"Это отвратительно": Хилари Дафф обвинили в секс-торговле детьми

Из-за снимка с ее обнаженным восьмилетним сыном
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Хилари Дафф
Хилари Дафф
/Getty Images

Популярная американская актриса и певица Хилари Дафф внезапно оказалась в центре скандала. Все дело в том, что она опубликовала обнаженную фотографию восьмилетнего сына, за что ее начали критиковать пользователи в Сети.

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На снимке сын звезды Луки Круз Комри был запечатлен без одежды, однако наготу Дафф попыталась скрыть стикерами. В данный момент она удалила фото из соцсетей. В комментариях предположили, что артистка может быть причастной к секс-торговле детьми, а также порассуждали о том, что она могла продавать снимки ребенка педофилам. Кроме этого, некоторые посчитали странным тот факт, что на фото мальчик выглядел так, словно был покрыт лосьоном.

Сын Хилари Дафф
Сын Хилари Дафф
/instagram.com/hilaryduff/

"Сейчас всем скучно, понимаю. Но на самом деле это отвратительно. Кто бы ни придумал и ни выкинул во вселенную этот мусор, ему стоит отдохнуть от своего телефона или обзавестись каким-то хобби", - ответила Хилари на обвинения.

Напомним, что Хилари Дафф вернулась к большому кино, сыграв главную роль в хорроре Призраки Шерон Тейт 2019-го года.

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