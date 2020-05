"Это отвратительно": Хилари Дафф обвинили в секс-торговле детьми

Популярная американская актриса и певица Хилари Дафф внезапно оказалась в центре скандала. Все дело в том, что она опубликовала обнаженную фотографию восьмилетнего сына, за что ее начали критиковать пользователи в Сети.

На снимке сын звезды Луки Круз Комри был запечатлен без одежды, однако наготу Дафф попыталась скрыть стикерами. В данный момент она удалила фото из соцсетей. В комментариях предположили, что артистка может быть причастной к секс-торговле детьми, а также порассуждали о том, что она могла продавать снимки ребенка педофилам. Кроме этого, некоторые посчитали странным тот факт, что на фото мальчик выглядел так, словно был покрыт лосьоном.

"Сейчас всем скучно, понимаю. Но на самом деле это отвратительно. Кто бы ни придумал и ни выкинул во вселенную этот мусор, ему стоит отдохнуть от своего телефона или обзавестись каким-то хобби", - ответила Хилари на обвинения.

Everyone bored af right now I know..but this is actually disgusting..... whoever dreamed this one up and put this garbage into the universe should take a break from their damn phone. Maybe get a hobby