"Это отвратительно": Хилари Дафф обвинили в секс-торговле детьми

Поделись







Хилари Дафф /Getty Images

Популярная американская актриса и певица Хилари Дафф внезапно оказалась в центре скандала. Все дело в том, что она опубликовала обнаженную фотографию восьмилетнего сына, за что ее начали критиковать пользователи в Сети.

Читай также: ТОП-5 самых скандальных голливудских звезд

На снимке сын звезды Луки Круз Комри был запечатлен без одежды, однако наготу Дафф попыталась скрыть стикерами. В данный момент она удалила фото из соцсетей. В комментариях предположили, что артистка может быть причастной к секс-торговле детьми, а также порассуждали о том, что она могла продавать снимки ребенка педофилам. Кроме этого, некоторые посчитали странным тот факт, что на фото мальчик выглядел так, словно был покрыт лосьоном.

Сын Хилари Дафф /instagram.com/hilaryduff/

"Сейчас всем скучно, понимаю. Но на самом деле это отвратительно. Кто бы ни придумал и ни выкинул во вселенную этот мусор, ему стоит отдохнуть от своего телефона или обзавестись каким-то хобби", - ответила Хилари на обвинения.

Everyone bored af right now I know..but this is actually disgusting..... whoever dreamed this one up and put this garbage into the universe should take a break from their damn phone. Maybe get a hobby — Hilary Duff (@HilaryDuff) May 23, 2020

Напомним, что Хилари Дафф вернулась к большому кино, сыграв главную роль в хорроре Призраки Шерон Тейт 2019-го года.

Ранее сообщалось о том, что Тодоренко отдала награду Женщина Года девушке, которой муж отрубил руки