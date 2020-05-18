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Тодоренко отдала награду Женщина Года девушке, которой муж отрубил руки

Телеведущая отдала статуэтку Маргарите Грачевой
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Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
/instagram.com/reginatodorenko/

Популярная телеведущая Регина Тодоренко, которая совсем недавно выпустила фильм о домашнем насилии, продолжила реабилитацию после своих скандальных высказываний. На этот раз она отдала награду Женщина Года, которой ее лишил журнал Glamour, другой девушке.

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Соответствующую статуэтку ведущая вручила Маргирите Грачевой - девушке, которая пострадала от домашнего насилия. В 2017-ом году ее супруг, заподозрив в измене, отвез ее в лес, где отрубил обе кисти рук. В данный момент у Маргариты стоит протез, а одну руку врачам удалось спасти.

"Для меня эта награда ничего не значит. И при видеообщении с Региной (когда она снимала фильм) я сразу сказала: Статуэтка мне не нужна", - призналась Грачева у себя в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Помните я отправляла свою книгу "Счастлива без рук" @reginatodorenko , а сегодня пришла ответная посылка от неё. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Начну сразу с просьбы, пожалуйста воздержитесь от комментариев: - Какая Регина неискренняя! - Откупилась за 2 миллиона! - А сколько она тебе заплатила? - Ей вообще плевать, главное сохранить контракты любой ценой. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Все мы совершаем ошибки, но главное пытаться их исправить! 📌 за две недели фильм Регины Тодоренко о проблеме домашнего насилия посмотрели более 4 миллионов людей; 📌 она перевела 2 миллиона рублей в центр "НАСИЛИЮ.НЕТ"; 📌 разрабатывает специальное приложение, которое должно помочь тем,кто столкнулся с домашнем насилием; 📌 и у меня теперь появилась статуэтка "Женщина года". Честно, для меня эта награда🏆 ничего не значит. И при видео-общении с Региной(когда она снимала фильм),я сразу сказала: "Статуэтка мне не нужна" и в шутку добавила: "Лучше костюм панды, у меня младший сын их обожает". (Про панд вспомнила, так как муж Регины выступал на шоу "Маски" в костюме Панды🐼) ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Вот теперь я обладатель тяжелой стекляшки с надписью "Женщина года 2019" и двух прекрасных костюмов панд! Детям я их пока не показывала,хочу сделать сюрприз Данику на день рождения и разбудить его с утра в этом костюме) Ждите сторис от меня 29 мая😁 ---спойлер: в этот день будет нашествие панд--- ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ❗В ЗАКЛЮЧЕНИЕ❗ Даже после предательства,я не потеряла веру в людей. И только время нам покажет всю подлинность действий Регины Тодоренко! #маматрансормер #панда

Публикация от Маргарита Грачева (@margoritka1211)

Стоит отметить, что Маргарита Грачева также стала одной из участниц фильма Тодоренко, который называется А что я сделала, чтобы помочь?.

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Регина Тодоренко Женщина года Домашнее насилие Маргарита Грачева скандал Все теги
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