Тодоренко отдала награду Женщина Года девушке, которой муж отрубил руки

Поделись







Регина Тодоренко /instagram.com/reginatodorenko/

Популярная телеведущая Регина Тодоренко, которая совсем недавно выпустила фильм о домашнем насилии, продолжила реабилитацию после своих скандальных высказываний. На этот раз она отдала награду Женщина Года, которой ее лишил журнал Glamour, другой девушке.

Читай также: Оскандалившаяся Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии

Соответствующую статуэтку ведущая вручила Маргирите Грачевой - девушке, которая пострадала от домашнего насилия. В 2017-ом году ее супруг, заподозрив в измене, отвез ее в лес, где отрубил обе кисти рук. В данный момент у Маргариты стоит протез, а одну руку врачам удалось спасти.

"Для меня эта награда ничего не значит. И при видеообщении с Региной (когда она снимала фильм) я сразу сказала: Статуэтка мне не нужна", - призналась Грачева у себя в Instagram.

Стоит отметить, что Маргарита Грачева также стала одной из участниц фильма Тодоренко, который называется А что я сделала, чтобы помочь?.

Ранее сообщалось о том, что Игорь Кондратюк раскритиковал Усика и Ломаченко