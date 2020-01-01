"Слабенькие в умственном жанре": Игорь Кондратюк раскритиковал Усика и Ломаченко

Шоумен заявил, что слова спортсменов не стоят ни единого грамма

Поделись







Игорь Кондратюк /facebook.com/kondratjukigor

Знаменитый украинский телеведущий и шоумен Игорь Кондратюк негативно высказался о спортсменах Александре Усике и Василии Ломаченко. Его слова передает издание express.online, для которого он и дал комментарий.

Читай также: Оскандалившаяся Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии

По словам шоумена, он не понимает людей, для которых упомянутые спортсмены являются кумирами. "Мне будет все равно, если эти ребята перестанут выступать под украинским флагом. Усик и Ломаченко сильны в ринге, но очень слабенькие в умственном жанре", - заявил Кондратюк.

Усик и Ломаченко /instagram.com/usykaa

Он также добавил, что все заслуги Усика и Ломаченко ограничены лишь спортом: "Их поступки вне спорта не стоят выеденного яйца. Их слова не весят ни единого грамма".

Читай также: Скандальный рэпер Гуф не приедет с концертами в Украину

Напомним, что совсем недавно Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в пропагандистском фильме российского производства Здравствуй, брат, Христос Воскресе!. За это они попали в базу сайта Миротворец.

Ранее сообщалось о том, что прокуратура завела дела из-за пыток детей на съемках скандального фильма ДАУ