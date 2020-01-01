"А что я сделала?": Оскандалившаяся Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии

Поделись







Тодоренко показала фильм о домашнем насилии /instagram.com/reginatodorenko/

Популярная телеведущая Регина Тодоренко, попавшая в скандал после высказываний о домашнем насилии, выпустила документальный фильм на эту тему. Он называется А что я сделала, чтобы помочь? / о проблеме домашнего насилия.

Читай также: Золотая Дзига: Назван лучший украинский фильм 2019 года

В ленте Тодоренко призналась, что, возможно, ей стоило потерять свои титулы и контракты для того, чтобы она смогла услышать сотни тысяч голосов людей, которым нужна помощь. "Если вы посмотрите этот фильм, значит, все было не зря", - отметила ведущая.

Во время работы над фильмом Регина Тодоренко пообщалась со многими экспертами в данной области, а также призналась, что деньги, заработанные от просмотров, будут отправлены в фонды борьбы с домашним насилием.

Фильм А что я сделала, чтобы помочь? / о проблеме домашнего насилия с Региной Тодоренко уже посмотрели более 1,4 миллионов раз на YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Джонни Депп доказал, что Эмбер Херд хотела его подставить