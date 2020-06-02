"Ожидали большего": Эмма Уотсон поддержала протесты в США, но нарвалась на критику

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Эмма Уотсон /Getty Images

Британская актриса и активистка Эмма Уотсон не осталась в сторону от флешмоба Blackout Tuesday, который был организован в поддержку движения Black Lives Matter. Как и многие пользователи Instagram, она опубликовала черный квадрат. Однако на ее странице их оказалось аж три.

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Примечательно, что Уотсон поместила эти квадраты в белые рамки, возмутив некоторых подписчиков, которые обвинили актрису в том, что ее больше всего волнует оформление публикаций, чем их суть. Однако большинство все же обратило внимание на то, что звезда все еще не высказалась о протестах в США и не призывала помочь антирасистским фондам.

"Это все, на что ты способна? Ожидал большего от активистки", - гласит один из комментариев под черными квадратами. Некоторые призывали актрису помочь своими средствами со словами "открой свой кошелек". А другие же удивились, что Эмма не пытается использовать всю силу своей популярность в Сети: "Серьезно? Ты даже не запустишь ссылку на петицию или страницу со сбором донатов? Подруга, у тебя очень посещаемый аккаунт, используй это".

Напомним, что последним вышедшим фильмом с Эммой Уотсон стала драма Маленькие Женщины.

Ранее сообщалось о том, что на Джона Кьюсака напала полиция во время протестов в США