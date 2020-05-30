Билли Айлиш затравили за ее высказывание о привилегиях белых людей

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Билли Айлиш /Getty Images

Американская певица Билли Айлиш не осталась в стороне от событий, которые происходят в США после смерти чернокожего Джорджа Флойда. Она негативно высказалась в сторону тех, кто использует лозунг All Lives Matter (Все жизни имеют значение - пер.), поддержав движение Black Lives Matter (Жизни темнокожих имеют значение - пер.).

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"Никто не говорит, что ваша жизнь не имеет значения. Никто не говорит, что ваша жизнь не тяжела. Буквально никто ничего не говорит о вас. Все, что вы делаете, идиоты, это ищете способ обернуть все на себя", - написала артистка в Instagram. - "Цвет вашей кожи дает вам больше привилегий, чем вы можете себе представить. И никто не говорит, что это делает вас лучше других. Это просто позволяет вам жить нормальной жизнью без переживаний о том, как выжить".

Кроме этого, Билли ответила на вопрос о том, почему преследуют иммигрантов, а у представителей других рас намного меньше возможностей: "Знаете, почему? Из-за белых, черт возьми, привилегий".

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В комментариях нашлись, как те, кто согласился с высказыванием Айлиш, так и те, кто ее жестко раскритиковал. "Говорить, что жизни темнокожих важны, это расизм. Ты выбираешь из всех рас только черных и говоришь, что только они важны. Но они хотят, чтобы их считали равными, а не лучше остальных", - написали в комментариях у певицы, напомнив, что от действий полиции страдают и белые люди.

Ранее сообщалось о том, что Билли Айлиш разделась в полном видео о бодишейминге