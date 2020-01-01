"Не моя ответственность": Билли Айлиш разделась в полном видео о бодишейминге

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Билли Айлиш /Скриншот с YouTube

Популярная 18-летняя американская певица Билли Айлиш выпустила полную версию короткометражки под названием Not My Responsibility (Не моя ответственность), в котором она снимает с себя одежду. Оно было снято для демонстрации на ее концертах.

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В полной версии ролика Айлиш медленно снимает с себя мешковатую одежду, в которой ее привыкли видеть фанаты, погружаясь в воду. Таким образом, демонстрируя свою фигуру, она выступила против бодишейминга (дискриминации людей по тому, как выглядит их тело), заявляя, что многие люди формируют свое мнение о других, исходя только из внешних качеств.

"Если я ношу одежду для удобства, то я не женщина. А если я сброшу ее с себя, то я девушка легкого поведения. Хоть вы никогда не видели мое тело, вы все равно оцениваете его, и меня вместе с ним. Почему? Мы делаем предположения о людях, отталкиваясь от их размеров. Мы решаем, кто они, решаем, что им следует носить. Если бы я носила больше или меньше одежды, кто решает, что это значит? Разве моя ценность основывается только на вашем восприятии? Или ваше мнение обо мне - не моя ответственность?", - поразмышляла певица в ролике.

Короткометражный клип Billie Eilish - NOT MY RESPONSIBILITY за сутки набрал более 8,5 миллионов просмотров, 1,3 млн лайков и 30 тыс дизлайков на YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Билли Айлиш подала в суд на фаната-преследователя