Приходил без маски и перчаток: Билли Айлиш подала в суд на фаната-преследователя

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Билли Айлиш /Getty Images

Популярная американская певица Билли Айлиш даже на карантине столкнулась с проблемой назойливых фанатов. Один из них нарушил социальную дистанцию, после чего она обратилась в суд. Об этом сообщает издание TMZ.

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Известно, что 24-летний поклонник Айлиш Пренелл Руссо неоднократно приходил к дому певицы без маски и перчаток, спрашивал ее отца, живет ли здесь Билли, а также оставался на крыльце звезды и читал книгу. В итоге, артистка добилась судебного запрета на приближение парня к ее дому.

Стоит отметить, что Руссо приходил к дому певицы семь раз. Его прогоняла охрана, а также дважды арестовывала полиция, однако им пришлось его отпустить из-за ограничений в тюрьмах, связанных с пандемией Covid-19.

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