"Несоответствие показаний": Джонни Депп доказал, что Эмбер Херд хотела его подставить

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Джонни Депп и Эмбер Херд /Getty Images

Адвокаты голливудского актера Джонни Деппа на очередном судебном заседании предоставили новые данные против его экс-супруги Эмбер Херд. На этот раз были обнародованы записи телефонных звонков подруги актрисы транс-активистки Ио Тиллетт Райт, которая обращалась в службу поддержки, чтобы подставить Деппа. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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21 мая 2016-го девушка сообщила по телефону адрес пентхауса, в которым жили супруги в Лос-Анджелесе, заявив, что на ее подругу напал парень. Она пожелала остаться анонимной и отметила, что узнала о конфликте случайно. По словам Херд, в этот же день Депп якобы напал на нее, вырвал волосы и бросил в лицо телефон. Райт подтвердила, что делала звонок.

Ио Тиллетт Райт /Getty Images

Адвокаты Джонни Деппа, в свою очередь, обнаружили разногласия и отметили, что голос в зафиксированном обращении не принадлежит транс-активистке. Однако ее звонок действительно есть в базе данных, но с разницей в несколько часов.

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"Эти несоответствия являются доказательством того, что госпожа Херд и ее друзья пытались подставить господина Деппа. Первая попытка не сработала, и они решились на вторую", - подчеркнули защитники актера.

Адвокаты Эмбер Херд же назвали все эти заявление выдумкой и фантазией, а временные несоответствия объяснили разницей во времени из-за часовых поясов.

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