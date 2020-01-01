Instagram Джонни Деппа атаковали фанаты: При чем здесь Гарик Харламов

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Джонни Депп /Getty Images

На страничке в Instagram у знаменитого актера Джонни Деппа, который только 17-го апреля зарегистрировался в соцсети, появилось большое количество практически одинаковых комментариев. Они написали на русском языке и в большинстве из них присутствует одна и та же фраза: "Ё*ушки-воробушки. Джонни, ты?".

Комментарии у Джонни Деппа /instagram.com/johnnydepp

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Такой флешмоб русскоговорящие пользователи поддержали не потому, что очень рады видеть актера на просторах Instagram. Как оказалось, организовал своего рода кибер-атаку юморист Гарик Харламов. Именно он предложил поприветствовать Деппа по-особенному.

Призыв Гарика Харламова /instagram.com/garikkharlamov/

Напомним, что ранее русскоговорящие пользователи Instagram заполоняли комментариями страничку Леди Гаги. Все дело в том, что после расставания Ирины Шейк и Брэдли Купера многие посчитали виновницей именно Гагу, поэтому и стали массово писать ей как гневные, так и юмористические комментарии.

Ранее сообщалось о том, что Эмбер Херд грозит тюрьма за ложные показания против Джонни Деппа