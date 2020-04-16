Джонни Депп завел страничку в Instagram и удивил первыми публикациями

За сутки на актера подписалось более 1,8 млн человек

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Джонни Депп /Getty Images

Знаменитый голливудский актер Джонни Депп неожиданно для многих завел свою первую и единственную страничку в социальном сети Instagram. За первые сутки на него подписалось более 1,8 миллионов человек.

Первой публикацией Деппа стала фотография где он находится в, возможно, подвальном помещении. Именно там он записал видео, которое опубликовал несколькими часами позже.

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"Это впервые я прибегнул к помощи социальных сетей. Сейчас самое время начать диалог, поскольку угроза этого невидимого врага (коронавируса) уже привела к неизмеримым трагедиям и огромному ущербу в жизни людей. Люди болеют и борются со смертью", - заявил он в следующем видеообращении, в котором призвал своих подписчиков помогать друг друга во время пандемии Covid-19. - "Нам может казаться, что у нас за спиной связаны руки. Но наши сердца не скуют цепи".

Помимо рассуждений об изоляции Джонни Депп также записал кавер вместе с гитаристом Джеффом Беком на трек Джона Леннона, который так и называется Isolation.

Ранее сообщалось о том, что Эмбер Херд грозит тюрьма за ложные показания против Джонни Деппа