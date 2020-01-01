"Лечить было сложно": Джонни Депп рассказал, как Эмбер Херд отрезала ему палец

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Эмбер Херд и Джонни Депп /Getty Images

Знаменитый голливудский актер Джонни Депп решил подкрепить доводы против своей экс-супруги Эмбер Херд еще и детальным рассказом о том, как она отрезала ему палец руки. Об этом он рассказал в видео, которое появилось на YouTube.

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По словам актера, изначально он всем говорил, что ему прищемило палец дверью, однако виновницей его увечья стала именно звездная жена. "Она бросила в меня бутылкой водки, а моя рука на тот момент лежала на барной стойке. Первая бутылка со свистом пролетела мимо моего уха. А вот уже вторая, та, что побольше, была брошена с более близкого расстояния и попала в барную стойку", - рассказал Депп.

Актер рассказал, что именно отскочившие от бутылки осколки лишили его кончика пальца, а также раздробили кость. "Началось воспаление, потому что попала инфекция, лечить было сложно. Сначала я решил вернуть себе палец, понимаете? А потом уже хотел разбираться со всем этим безумием", - подытожил он.

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