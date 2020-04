Скандальную Эмбер Херд хотят уволить из Аквамена 2 - СМИ

Поделись







Эмбер Херд в фильме Аквамен /Flickr

Скандальный развод и последующие судебные процессы Джонни Деппа и Эмбер Херд могут отразиться и на карьере последней. Еще в декабре 2019-го фанаты стали требовать, чтобы ее уволили из фильма Аквамен, а теперь издание We Got This Covered сообщило, что Warner все-таки могут к ним прислушаться.

Читай также: Эмбер Херд признала, что била Джонни Деппа дверью

Зрители фильма попросили заменить избивавшую Деппа Херд на звезду Игры Престолов Эмилию Кларк. По информации от источников издания, Warner планируют начать съемки Аквамена 2 не раньше 2021-го года, поэтому пока они решают, как поступить - приостановить сотрудничество с Эмбер полностью или всего лишь сократить ее экранное время.

Напомним, что выход фильма Аквамен 2 запланирован на 16 декабря 2022 года. Первая часть увидела свет в конце 2018-го.

Ранее сообщалось о том, что Хавьер Бардем вступился за Джонни Деппа в скандале с Херд