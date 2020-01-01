"В ловушке лжи": Хавьер Бардем вступился за Джонни Деппа в скандале с Херд

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Джонни Депп и Хавьер Бардем /Getty Images

Знаменитый испанский актер Хавьер Бардем поддержал своего коллегу Джонни Деппа, с которым вместе снимался в фильме Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки, в скандале с Эмбер Херд. Его заявление будет прикреплено к делу Деппа о клевете против экс-супруги. Об этом сообщает издание The Blast.

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"Я люблю Джонни. Он всегда был настоящим джентльменом, невероятно щедрым и заботливым другом для меня и моей семьи. Мне также повезло поработать с ним и узнать о его уважительном отношении ко всей съемочной группе, а также о его уникальном и впечатляющем чувстве юмора. Я поддерживаю Джонни, потому что всегда видел в нем по-настоящему заботливого и любящего человека, удивительного артиста, который выслушает каждого, кто попросит у него помощи", - признался Бардем.

Кроме этого, он похвалил Деппа за то, что тот продолжает дарить людям любовь и отличное настроение, несмотря ни на что. "Я люблю Джонни, он прекрасный человек, оказавшийся в ловушке лжи и манипуляций токсичных личностей, но продолжающий улыбаться и любить нас через свою актерскую игру и музыку", - подытожил актер.

Ранее сообщалось о том, что Эмбер Херд признала, что била Джонни Деппа дверью