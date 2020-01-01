"Разбила голову": Эмбер Херд признала, что била Джонни Деппа дверью

Актриса подтвердила в суде факт насилия, но заявила, что сожалеет об этом

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Джонни Депп и Эмбер Херд /Getty Images

Судебные разбирательства между экс-супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд все еще продолжаются и даже набирают оборотов. На этот раз адвокаты актера предоставили записи, которые свидетельствуют о том, что Херд действительно ударила бывшего мужа по лицу. Об этом сообщает издание Page Six.

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"Я получил по голове чертовым углом двери, остановился, а ты ударила меня", - заявил Депп на записи, а Эмбер в ответ призналась, что нанесла удар в челюсть, подчеркнув, что это было случайно.

Во время судебного заседания актриса призналась, что пыталась убежать из комнаты от супруга, а предоставленные записи лишь искажают произошедшее на самом деле. "Я хотела закрыть дверь, а он старался войти, несмотря на мои попытки убежать от него… Мне действительно жаль, что я ударила тебя дверью или разбила тебе голову", - заявила Эмбер Херд.

Напомним, что Джонни Депп и Эмбер Херд познакомились на съемках фильма Ромовый дневник. Они начали отношения в 2011-ом году, в 2015-ом поженились, а развелись в 2017-ом.

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