"Любим его": Пенелопа Крус поддержала Джонни Деппа в скандале с Эмбер Херд

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Пенелопа Крус и Джонни Депп /Getty Images

В скандальном деле о разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд на сторону актера встают его коллеги, друзья и даже бывшая возлюбленная Вайнона Райдер. На этот раз в его защиту высказалась актриса Пенелопа Крус, с которой Депп неоднократно сотрудничал на съемочной площадке.

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По словам актрисы, она знакома с Деппом уже 26 лет, и за все это время он ни разу не применял агрессии или физического насилия к кому-либо. "Меня всегда поражали его доброта, блестящий ум, талант и своеобразное чувство юмора. Я видела Джонни в многих ситуациях, и он всегда добр ко всем вокруг. Он один из самых щедрых людей, которых я знаю", - рассказала Крус.

Одним из фильмов, в котором они снялись вместе, стали Пираты Карибского моря: На странных берегах, во время работы над которым Джонни поддерживал Пенелопу, ведь она была беременна первенцем. "Мы с мужем никогда не забудем ту нежность, защиту и доброту, с которой он относился ко мне во время каждого этапа этого процесса. Мы очень любим его, и мне повезло иметь такого особого человека в нашей жизни", - призналась актриса.

Ранее сообщалось о том, что Джонни Депп может вернуться к Пиратам Карибского моря