Билли Айлиш призналась, что ее травили за фото в купальнике
Популярная американская певица Билли Айлиш рассказала о том, как подписчики затравили ее за то, что она опубликовала фото и видео в купальнике. Об этом сообщает издание Daily Mail.
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Во время отдыха на Гавайских островах 18-летняя исполнительница выложила на свою страничку в Instagram серию снимков и коротких видеороликов. На некоторых из них видна ее фигура в купальнике. Однако фанаты, привыкшие к мешковатому стилю одежды Билли, осудили ее и написали массу негативных сообщений.
"Это вышло в тренды. Были комментарии вроде: "Мне она больше не нравится, потому что после 18 лет она превратилась в шлюху", - рассказала Айлиш в интервью.
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