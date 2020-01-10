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Билли Айлиш призналась, что ее травили за фото в купальнике

Певица рассказала, как столкнулась с негативной реакцией подписчиков
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Билли Айлиш
Билли Айлиш
/instagram.com/billieeilish/

Популярная американская певица Билли Айлиш рассказала о том, как подписчики затравили ее за то, что она опубликовала фото и видео в купальнике. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Во время отдыха на Гавайских островах 18-летняя исполнительница выложила на свою страничку в Instagram серию снимков и коротких видеороликов. На некоторых из них видна ее фигура в купальнике. Однако фанаты, привыкшие к мешковатому стилю одежды Билли, осудили ее и написали массу негативных сообщений.

"Это вышло в тренды. Были комментарии вроде: "Мне она больше не нравится, потому что после 18 лет она превратилась в шлюху", - рассказала Айлиш в интервью.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

been gone

Публикация от BILLIE EILISH (@billieeilish)

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Билли Айлиш критика затравили травили фото в купальнике Billie Eilish Все теги
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