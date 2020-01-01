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Из-за коронавируса: Скандального рэпера Tekashi 6ix9ine выпустили из тюрьмы

Артист досрочно освобожден из заключения
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Tekashi 6ix9ine
Tekashi 6ix9ine
/instagram.com/6ix9ine/

Всемирно известный рэп-исполнитель Tekashi 6ix9ine (Даниэль Эрнандес - наст. имя), который с 2019-го года находился в тюрьме, был досрочно освобожден из-под заключения. Об этом сообщает издание TMZ.

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Причиной освобождения 23-летнего исполнителя стала пандемия коронавируса. Из-за угрозы заболеть его отпустили домой, где он и будет отбывать остаток своего срока. Даниэлю разрешается покидать свое жилье только для того, чтобы получить медицинскую помощь, или для встречи с адвокатом.

Судья принял решение отпустить Текаши, посчитав, что он больше не является угрозой обществу. Напомним, что в 2019-ом ему предъявили шесть обвинений, в том числе за рэкет и незаконное владение оружием. Его срок подойдет к концу в 2021-ом.

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