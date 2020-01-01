"Большое разочарование": Дженнифер Лопес раскритиковала результаты Оскара-2020

Актриса была огорчена тем, что ее не номинировали за фильм Стриптизерши

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Дженнифер Лопес /Getty Images

Популярная актриса Дженнифер Лопес в недавнем интервью на шоу Опры Уинфри рассказала о том, что она осталась недовольна результатами минувшего Оскара-2020. По ее словам, она надеялась получить номинацию на премию за свою роль в фильме Стриптизерши.

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Как сообщает издание Deadline, Лопес расстроилась, ведь она получила массу восторженных отзывов от зрителей и критиков, но была полностью проигнорирована Американской киноакадемией.

"Я была огорчена… Ведь вышло так много публикаций, в которых мою игру очень хвалили. Столько одобрения я не получала за всю свою карьеру… И все писали, что мне обеспечена номинация на Оскар. Я читала рецензии и думала: Господи, неужели это все и впрямь происходит со мной? А потом были объявлены номинанты, и меня среди них не оказалось. Конечно, это было большим разочарованием", - рассказала актриса.

Ранее сообщалось о том, что эксперты предсказали претендентов на Оскар-2021