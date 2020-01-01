Спилберг, Нолан и Финчер: Эксперты предсказали претендентов на Оскар-2021
Не успел отгреметь Оскар-2020, как эксперты тут же начали прогнозировать, какие фильмы знаменитых режиссеров, которые выйдут в течение текущего года, попадут в список номинантов на Оскар-2021. Об этом сообщают издания The Guardian и Collider.
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В список попали такие фильмы: Французский диспетчер от Уэса Андерсона, Довод Кристофера Нолана, Минари от Ли Айзека Чуна, мультфильмы Вперед и Душа от Disney и Pixar, Дело чикагской семейки Аарона Соркина, Тихий омут Тома Маккарти, Дюна Дени Вильнева, Вестсайдская история Стивена Спилберга, Манк Дэвида Финчера, Король Ричард Рейнальдо Маркуса Грина, Последняя дуэль Ридли Скотта и Новости с того света от Пола Гринграсса.
Кроме этого, по мнению экспертов, поучаствовать в оскаровской гонке за актерскую игру могут Уилл Смит, Глен Клоуз, Дженнифер Хадсон, Виола Дэвис, Гари Олдман, Ана Де Армас, Френсис МакДорманд и Энтони Хопкинс.
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