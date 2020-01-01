"Что, черт возьми, это значит?": Трамп раскритиковал победу Паразитов на Оскаре

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Дональд Трамп /Getty Images

Спустя несколько дней после церемонии вручения премии Оскар-2020, на котором главным победителем стала южнокорейская лента Паразиты, на результаты отреагировал и президент США Дональд Трамп. Он публично раскритиковал данное решение киноакадемии перед своими потенциальными избирателями на выборах.

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"Победителем стал фильм из Южной Кореи! Что, черт возьми, все это значит? У нас достаточно проблем с Южной Кореей с торговлей, вдобавок они дают им лучший фильм года? Вы считаете это правильным? Я не знаю. Полагаю.... Давайте вернем Унесенные ветром? Мы можем вернуть Унесенных ветром, пожалуйста? Сансет бульвар? Ведь у нас есть так много отличных фильмов. Но победитель из Южной Кореи! Я думал, что это просто лучший иностранный фильм, верно? Лучший Иностранный Фильм? Но нет... такого никогда раньше не случалось", - высказался Трамп.

Кроме этого, он назвал Брэда Питта "маленьким остряком" из-за слов актера о том, что Тарантино должен экранизировать несостоявшийся импичмент нынешнего главы Белого дома.

Ранее сообщалось о том, что Харрисон Форд назвал Трампа "сукиным сыном" в эфире шоу