Поделись







Харрисон Форд /Getty Images

Голливудский актер Харрисон Форд совсем недавно принял участие в популярном шоу Джимми Киммел в прямом эфире. В нем он вместе с ведущим обсудил новый фильм Зов Предков, а также в выпуске не обошлось без политики.

Читай также: Появились подробности о пятом Индиане Джонсе с Харрисоном Фордом

Киммел показал Форду журнал The Hollywood Reporter, в котором написано о том, что нынешний американский президент якобы высоко оценил фильм Зов Предков. "Это был прекрасный звонок. Не просто хороший звонок, а идеальный звонок (It was a great call. Not just a good call. It was a perfect call - ориг.)", - заявил Трамп.

На самом же деле это была шутка от телеведущего, с помощью которой он лишь обыграл высказывание лидера США, ведь слово Call можно перевести, как Зов и как Звонок. В данном же случае речь шла о скандальном звонке Трампа Владимиру Зеленскому. "Этот сукин сын впервые сделал для меня что-то", - ответил Харрисон Форд.

Ранее сообщалось о том, что Майкл Щур высмеял нардепа Дубинского, Зеленского и канал 1+1