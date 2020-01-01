Стало известно, кто сыграет главную роль в сериале Паразиты
Многосерийная адаптация оскароносной ленты выйдет на HBO
Паразиты/Flickr
Совсем недавно стало известно, что четырехкратный лауреат премии Оскар фильм Паразиты станет сериалом на канале HBO. Над ним работает создатель оригинала Пон Джун-хо вместе с Адамом Маккеем, а актер Марк Руффало, вероятно, сыграет главную мужскую роль.
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Теперь же СМИ сообщили, что к проекту присоединилась Тильда Суинтон - любимая актриса Пона Джун-хо, которая играла в его прошлых картинах. Она исполнит в телеадаптации ведущую женскую роль.
Тильда Суинтон/Getty Images
Сериал Паразиты будет состоять из шести эпизодов. Дата выхода пока не объявлена.
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