Стало известно, кто сыграет главную роль в сериале Паразиты

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Паразиты /Flickr

Совсем недавно стало известно, что четырехкратный лауреат премии Оскар фильм Паразиты станет сериалом на канале HBO. Над ним работает создатель оригинала Пон Джун-хо вместе с Адамом Маккеем, а актер Марк Руффало, вероятно, сыграет главную мужскую роль.

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Теперь же СМИ сообщили, что к проекту присоединилась Тильда Суинтон - любимая актриса Пона Джун-хо, которая играла в его прошлых картинах. Она исполнит в телеадаптации ведущую женскую роль.

Тильда Суинтон /Getty Images

Сериал Паразиты будет состоять из шести эпизодов. Дата выхода пока не объявлена.

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