"Нажилась на деградации": Дочь Любови Успенской обвинила мать в преступлении

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Любовь Успенская /instagram.com/uspenskayalubov_official/

Конфликт между знаменитой певицей Любовью Успенской и ее дочерью Татьяной Плаксиной начался еще в феврале, когда последняя негативно высказалась о родительнице. Теперь же он принял новых оборотов.

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Как сообщает издание StarHit, Плаксина решила ответить на травлю хейтеров, которые стали ей писать, критикуя поведение.

"Если вы такие правильные, почему у нас общество деградирует? Почему вы не учите других, а прицепились к больному человеку? Люди, у которых все идеально, не будут лезть в чужую жизнь. Жертвы теперь разговаривают с садистами, и это самый справедливый народный суд, которого вы все боитесь", - заявила дочь певицы.

Татьяна Плаксина и Любовь Успенская /instagram.com/uspenskayalubov_official/

Кроме этого, по ее словам, некоторые звезды шоу-бизнеса готовы на многое ради материальной выгоды, даже жертвуя собственными детьми.

"Быдло правит балом, а вы танцуете для них. Вы продали свои жизни и жизни детей за деньги и их аплодисменты. Вы украли жизнь своих детей, поэтому мы умираем. Мы лучше умрем, чем продадимся, как вы. Ты соучастница преступления, мама. Ты одна из вершин. Ты же королева, ты нажилась на деградации", - резюмировала Плаксина.

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