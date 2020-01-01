"Осуждать меня модно": Вуди Аллен раскритиковал актеров, поверивших в его педофилию

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Вуди Аллен /Getty Images

Знаменитый голливудский режиссер Вуди Аллен, которые неоднократно попадал в скандалы, дал интервью изданию The Guardian. В нем он высказался об актерах и актрисах, которые поверили в обвинения о том, что он - педофил.

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По словам Аллена, отказ от сотрудничества с ним - это глупость, ведь он надеялся, что все воспримут эту информацию, как смехотворную неправду.

"Актеры понятия не имеют о реальных фактах и цепляются за какую-то корыстную, публичную, безопасную позицию. Разве есть в мире люди, которые не против растления детей? Осуждать меня стало таким же модным занятием, как есть кейл", - заявил режиссер.

Он добавил, что актер Тимоти Шаламе заявлял, что жалеет о сотрудничестве с ним в ленте Дождливый день в Нью-Йорке, хотя сестре Вуди Аллена признавался, что пошел на это исключительно из-за церемонии вручения Оскара. Дело в том, что его агенты решили, что такой шаг прибавит актеру шансов на победу в номинации.

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