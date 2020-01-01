Вуди Аллен раскрыл детали брака со своей приемной дочерью

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Вуди Аллен и Сун-И Превен /Getty Images

Голливудский режиссер Вуди Аллен, живущий более 22 лет в браке с Сун-И Превен, которая была его приемной дочерью, в очередной раз рассказал о своих отношениях. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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По словам постановщика, его брак с Превен довольно прочный, несмотря на то, что у них есть разные интересы и взгляды на вещи. За 22 года пара научилась находить компромиссы и не обращать внимание на скандалы.

"Соглашусь, в начале наших отношений это казалось неразумным. На первый взгляд, такой союз выглядел безрассудным. Я был намного старше, а она была моим приемным ребенком. Со стороны эта ситуация выглядела эксплуататорской - я, как старый хищник, буду ее использовать, а она, соответственно, будет использовать меня. Но этого никогда не было", - признался Аллен.

"После того как я женился, успокоился. Я избавился от многих невротических проявлений, хотя, по-прежнему не хожу по туннелям и не люблю маленькие помещения и лифты", - добавил режиссер.

Напомним, что в 2019-ом году вышел новый фильм Вуди Аллена под названием Дождливый день в Нью-Йорке.

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