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Одной из жертв было 17 лет: Харви Вайнштейна снова обвинили в изнасиловании

Продюсера обвинили в изнасиловании еще четырех женщин
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Харви Вайнштейн
Харви Вайнштейн
/Getty Images

Скандального голливудского экс-продюсера Харви Вайнштйна, уже получившего 23 года тюрьмы, снова обвинили в насильственных действиях сексуального характера. На этот раз утверждается, что его жертвами стали четыре женщины, а инциденты произошли в период с 1984-го по 2013-ый год.

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Одна из обвинительниц заявила, что в 94-ом Вайнштейн позвал ее в своей номер отеля для обсуждения ее карьеры. После изнасилования он якобы забрал ее водительские права, угрожал отправить людей, чтобы избить ее родных, а также заявлял, что лишит ее роли в кино. На момент инцидента ей было 17 лет.

Другие обвинительницы также заявили о принуждении продюсера заниматься с ним разными видами секса и об угрозах. В исках упоминается брат Вайнштейна Боб и студии Miramax и Disney, которые знали или должны были знать о противоправных сексуальных действиях продюсера и его склонностях к злоупотреблению властью.

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