Опубликованы эффектные постеры экшена Хищные Птицы от DC

Лента с Марго Робби выйдет уже в 2020-ом

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Хищные Птицы /instagram.com/birdsofprey/

В преддверии выхода полноценного трейлера блокбастера Хищные Птицы, основанного на комиксах DC, студия Warner представила несколько новых ярких постеров. На них изображена главная героиня ленты - Харли Квинн в исполнении Марго Робби.

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Вернувшаяся к своей звездной роли Робби на четырех промо-постерах предстала в разных позах - лежа на капоте авто, спокойно отдыхая на диване возле злой гиены, сидя на пуле, пролетающей сквозь сердце, и ударяющей ногой в экран с битой в руках.

Фильм расскажет о супергероинях, защищающих Готэм. Их главным врагом станет Черная Маска, которого сыграл Юэн МакГрегор. Премьера ленты Хищные Птицы состоится 6-го февраля 2020-го.

Ранее сообщалось о том, что появились впечатляющие промо-фото из блокбастера Звездные Войны 9