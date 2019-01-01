Объявлен актерский состав нового Отряда Самоубийц от DC

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Марго Робби в роли Харли Квинн /Скриншот из трейлера

Голливудский режиссер Джеймс Ганн, написавший сценарий и занимающий режиссерское кресло мягкого перезапуска блокбастера Отряд Самоубийц от DC, поделился новым промо, с помощью которого объявил актерский состав ленты.

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Согласно его информации, в новом суперзлодейском фильме снимутся Джон Сина, Нэйтан Филлион, Флула Борг, Сторм Рейд, Идрис Эльба, Тайка Вайтити, Пит Дэвидсон, Питер Капальди, Майкл Рукер, Давид Дастмалчян, Стив Эйджи, Хоакин Косио, Нг Мэйлин, Шон Ганн, Хуан Диего Ботто, Алиси Брага, Тинаше Кайесе, Даниэла Мелкиор, Хулио Руис и Дженнифер Холлэнд. Также к работе вернулись звезды предыдущей экранизации - Марго Робби, Джай Кортни, Юэль Киннаман и Виола Дэвис.

Ганн посоветовал не слишком привязываться к героям, намекая, что многие окажутся не долгоживущими. К слову, съемки картины начнутся 23-го сентября, а сама лента не будет иметь общего по сюжету с Отрядом Самоубийц, вышедшем в 2016-ом году. Премьера новой ленты назначена на 5 августа 2021 года.

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