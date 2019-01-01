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В Сеть слили зрелищный трейлер экшена Хищные Птицы от DC

Ролик появился в украинском дубляже
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Хищные Птицы
Хищные Птицы
/Скриншот из трейлера

В Сеть слили новый эффектный тизер-трейлер долгожданного экшен-блокбастера Хищные Птицы от студий DC и Warner, в котором расскажут историю Харли Квинн и ее команды. Предположительно, ролик должен демонстрироваться перед показом хоррора Оно 2.

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В самом начале Харли разбивает шарики, отсылающие к клоуну Пеннивайзу, предлагая послать подальше "этих проклятых клоунов". Далее следует несколько зрелищных кадров из грядущей ленты, которые демонстрируют экшен-сцены.

Блокбастер Хищные птицы выйдет 6-го февраля 2020-го года. Главные роли в нем сыграли Марго Робби, Юэн МакГрегор, Мэри Элизабет Уинстед и другие.

Ранее сообщалось о том, что Джокер сорвал восьмиминутные аплодисменты

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Харли Квинн Хищные Птицы трейлер тизер промо DC Warner Bros Марго Робби блокбастер экшен Юэн МакГрегор Оно 2 Все теги
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