В Сеть слили зрелищный трейлер экшена Хищные Птицы от DC

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Хищные Птицы /Скриншот из трейлера

В Сеть слили новый эффектный тизер-трейлер долгожданного экшен-блокбастера Хищные Птицы от студий DC и Warner, в котором расскажут историю Харли Квинн и ее команды. Предположительно, ролик должен демонстрироваться перед показом хоррора Оно 2.

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В самом начале Харли разбивает шарики, отсылающие к клоуну Пеннивайзу, предлагая послать подальше "этих проклятых клоунов". Далее следует несколько зрелищных кадров из грядущей ленты, которые демонстрируют экшен-сцены.

⚡⚡Сначала кажется, что это трейлер «Оно», но на самом деле — это слитый украинский тизер «Хищных птиц»! pic.twitter.com/8ls5nZ8XDS — Мир фантастики (@Mir_Fantastiki) 31 августа 2019 г.

Блокбастер Хищные птицы выйдет 6-го февраля 2020-го года. Главные роли в нем сыграли Марго Робби, Юэн МакГрегор, Мэри Элизабет Уинстед и другие.

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