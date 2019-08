Появились новые подробности блокбастера Хищные Птицы от DC

Поделись







Марго Робби в роли Харви Квинн /Flickr

Долгожданный блокбастер от DC Хищные птицы, в котором Марго Робби вернется к роли Харли Квинн, совсем недавно был отправлен на дополнительные съемки. Сообщается, что помогать в их создании будет Чад Стахэлски, режиссер боевиков о Джоне Уике.

По информации от источников изданий THR и We Got This Covered фильм обзаведется сценой после титров, которая будет связывать его с новым Отрядом Самоубийц, разработкой которого занимается Джеймс Ганн. В ней покажут, как Харли Квинн снова попадают в команду злодеев на службе у правительства. Кроме этого, как сообщается, будет добавлен ряд экшен-сцен.

Напомним, что блокбастер Хищные Птицы от DC выйдет в прокат 6 февраля 2020 года.

