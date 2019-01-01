Наивысшая оценка: Джокер стал лучшим кинокомиксом в истории

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Джокер /Flickr

Еще до выхода в мировой прокат долгожданная лента Джокер от DC и Warner Bros стала самым высокооцененным фильмом, основанным на комиксах, на крупнейшем мировом сайте о кино IMDB. До этого лидерство удерживал другой блокбастер, основанный на той же серии комиксов - Темный Рыцарь от Кристофера Нолана, где Джокера сыграл Хит Леджер.

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В данный момент рейтинг Джокера составляет 9,6 баллов из 10 возможных. Средняя оценка основана на 8,5 тысячах отзывов пользователей IMBD. В дальнейшем он может измениться. К слову, у Темного Рыцаря сейчас стоит ровно 9 баллов.

Напомним, что в украинский прокат лента Джокер выйдет уже 3-го октября.

Ранее сообщалось о том, что в Сеть слили зрелищный трейлер экшена Хищные Птицы от DC