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Beyonce выпустила душераздирающую песню к фильму Король Лев

Певица озвучила в фильме одну из главных героинь
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Beyonce - Spirit
Beyonce - Spirit
/Скриншот с YouTube

Популярная американская певица Beyonce выпустила на своем YouTube-канале песню, которая называется Spirit. Она посвящена выходу киноремейка Король Лев от Disney, снятого Джоном Фавро.

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В новой ленте Beyonce озвучила львицу по имени Нала, с которой и предстала на промо-снимке. Саундтрек также войдет в альбом Lion King: The Gift, который выйдет уже совсем скоро.

Фильм Король Лев выйдет в украинский прокат уже 11 июля.

Ранее сообщалось о том, что вышел впечатляющий трейлер фильма Малефисента 2

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Король лев The Lion King Beyonce Spirit саундтрек Disney Все теги
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