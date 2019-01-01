Beyonce выпустила душераздирающую песню к фильму Король Лев
Певица озвучила в фильме одну из главных героинь
Beyonce - Spirit/Скриншот с YouTube
Популярная американская певица Beyonce выпустила на своем YouTube-канале песню, которая называется Spirit. Она посвящена выходу киноремейка Король Лев от Disney, снятого Джоном Фавро.
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В новой ленте Beyonce озвучила львицу по имени Нала, с которой и предстала на промо-снимке. Саундтрек также войдет в альбом Lion King: The Gift, который выйдет уже совсем скоро.
Фильм Король Лев выйдет в украинский прокат уже 11 июля.
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