Звезды и герои: Появились свежие промо фильма Король Лев

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Появились новые фото и видео с Короля Льва от Disney /facebook.com/DisneyTheLionKing

Один из самых ожидаемых фильмов 2019-го года Король Лев, являющийся киноадаптацией диснеевского классического мультфильма, обзавелся новыми промо-материалами. Студия показала свежие фото с героями и актерами озвучки, а также ролик со съемок.

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На новых кадрах изображен актер Дональд Гловер с Симбой, Чиватель Эджиофор и Шрам, Бейонсе и Нала, а также Джон Оливер, Сет Роген и Билли Айкнер вместе с их персонажами Зазу, Пумбой и Тимоном. Флоренс Касумба, Эрик Андре и Кигэн-Майкл Ки, в свою очередь, стали актерами озвучки гиен.

Долгожданная киноадаптация Король Лев выйдет на больших экранах 18 июля, однако в некоторых кинотеатрах Украины билеты можно приобрести уже сейчас.

Ранее сообщалось о том, что вышел полноценный трейлер фильма Король Лев от Disney