Магическая война: Вышел впечатляющий трейлер фильма Малефисента 2

Продолжение диснеевского блокбастера выйдет на экраны в октябре 2019-го

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Вышел трейлер Малефисенты 2 /Скриншот с YouTube

Студия Disney опубликовала на своем YouTube-канале новый захватывающий и впечатляющий трейлер долгожданной сказочной ленты Малефисента: Владычица тьмы. Главные роли исполнили Анджелина Джоли, Эль Фаннинг и Мишель Пфайффер.

Малефисента: Владычица тьмы /Flickr

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Во второй части в центре сюжета станет противостояние королевы, которая хочет быть новой матерью для принцессы Авроры, и самой Малефисенты, которая не рада такому и первой решила воинствовать. Также, исходя из свежего ролика, можно увидеть, как этот диснеевский мир расширился, изобилуя новыми персонажами и магическими существами.

Фильм Малефисента: Владычица тьмы от Disney выйдет на больших экранах уже 17 октября 2019 года.

Ранее сообщалось о том, что вышел трейлер Холодного Сердца 2 от Disney